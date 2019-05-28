Hayri Çağır güven tazeledi

RECEP MEBET

Çorumlu Dernekler Federasyonu (ÇDF) 7. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı.

Yapılan genel kurula tek aday olarak katılan Hayri Çağır, oybirliğiyle yeniden ÇDF Genel Başkanlığı’na seçildi.

Altınpark’taki Çorum Konağı’nda düzenlenen genel kurula Federasyona bağlı derneklerin yöneticilerinden oluşan delegeler katıldı.

Divan Başkanlığı’nı Mustafa Yüceel’in üstlendiği genel kurulda Kahraman Çiçek ve Hasan Alıtkan katip üye olarak görev aldılar.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu’na Hayri Çağır, Mehmet Çelikel, Mahmut Argun, Salih Şerbetçi, Ferit Turan, Necdet Portakal, Mustafa Dişbudak, Faruk Ağaçbacak, Ali Osman Kıyak, Ercan Aksu, Alaattin Şahin, Alpaslan Çuhacı, Süleyman Gökçe, Ömer Baldan, Hüseyin Alibaş, Kadir Akay, Muharrem Taştemir, Latif Ramazan, Aydın Tufan, Murat Erbaş, Süleyman Özarslan, Memet Ali Demir, Muammer Karayel, Necmi Bulut, Ali Mantar, Ahmet Aksu, Osman Avkan, Lale Alıcı ve Derya Kabaağıl seçildi.

Denetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Yüceel, Enver Şahin ve Mehmet Onan seçilirken Disiplin Kurulu ise Erdal İpek, Mustafa Aydın ve Orhan Köse’den oluştu.

‘ÇORUMLUYUZ, BİRBİRİMİZDEN SORUMLUYUZ’

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği genel kurulun kapanışında teşekkür konuşması için kürsüye gelen Hayri Çağır, Başkent’te yaşayan tüm Çorumlular’ı aynı çatı altında buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

“Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” anlayışıyla hizmet ettiklerini anlatan Çağır, geride bıraktıkları dönemde Çorum Konağı, Çorum Tanıtım Günleri ve pek çok organizasyona imza attıklarını hatırlattı.

“Ankara’da oluşan birlik ve beraberlik iklimi ile daha güzel çalışmalara imza atmak için kolları sıvadık” diyen Çağır, “Gurbette olmamıza rağmen Çorum’u da unutmadık. Memleketimiz ve hemşehrilerimiz için her platformda gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.