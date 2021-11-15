Haytek Makina SAHA EXPO Fuarı’na katıldı

M.BURAK YALÇIN

Savunma Sanayii'ne parça imalatı yapan Haytek Makina, Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katıldı.

Haytek Makina'nın imalatı olan parçaların tanıtımının yapıldığı stant büyük bir ilgi gördü.

Firma sorumlusu Enes Akça da ziyaretçilerine çalışmaları ve imalatını yaptıkları ürünler hakkında bilgi verdi.

Enes Akça fuarda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a Çorum leblebisi ikram etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 17:26