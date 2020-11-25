‘Hayvan ıslahı önceliğimiz’

Çorum’da 3 ilçede uygulanacak Hayvan Irklarının Geliştirilmesi ve Suni Tohumlama Projesi kapsamında Uğurludağ ilçesi Küçükerikli, Büyükerikli ve Karaevliya köylerinde proje tanıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum İli Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı ile birlikte üreticilere proje hakkında bilgi verdi.

Küçükerikli Köyü’nde gerçekleştirilen toplantıda projenin amacı ve hedefleri konuşularak, atılacak adımlara yönelik açıklamalar yapıldı.

Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, “Önceliğimiz, mevcut yerli ve melez ineklerin ıslahını sağlamak. Bu bölgede hayvanların et ve süt verimleri çok düşük durumda. Bunun için simental ve montofon ırkı tohumlar ile inekleri tohumlayarak verim artışı sağlayacağız. Bölgede düşük verimdeki hayvanların envanter çalışmasını yapmış durumdayız. 2021 yılı Ocak ayında başlayacağımız proje ile yaklaşık 600 ineğin ıslah çalışmasını yürüteceğiz. Projenin başarıya ulaşması için yetiştiricilerimize büyük görevler düşüyor, gayretlerini bekliyoruz.” dedi.

Projenin amacına ulaşması için hayvanların saf ırk olmayan boğalarla tohumlanmaması gerektiğini vurgulayan Sarı, ilçe merkezlerine uzak köylerdeki ekonomik durumu zayıf ve elinde verimi çok düşük ırklar bulunan yetiştiriciler dikkate alınarak proje uygulama yerleri belirlendiği ifade etti.

Çorum İli Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise, “Saf ırklarla yetiştiricilik yapılmasıyla et ve süt verimi yükselecek bununla birlikte üreticilerimizin kârlığı artacaktır. Bu da küçük işletmelerinin kapasitelerini artırmalarının yolunu açacaktır. Proje ortağı olarak Projenin başarılı olması için üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Amacımız kırsal kesimin gelir düzeyini artırmak, bunu gerçekleştirmek için Birlik olarak elimizi taşın altına koyduk. Projenin sağlıklı yürümesi için siz değerli yetiştiricilerimizin projeye sahip çıkmanız gerekmektedir.” diye konuştu.

Çorum Ziraat Odası olarak ıslah projesini desteklediklerini belirten Oda Başkanı Mehmet Sayan da, “Projenin başarılı olması için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bitkisel ve hayvansal üretim bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Kaba yem üretimine yönelik planladığımız projelerle, ıslah projesinin sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışacağız. Bu proje için canla başla çalışan İl Müdürümüz Orhan Sarı’ya huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kim Çorum için uğraş verirse Allah ondan razı olsun” dedi. Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı, proje için ilçe köylerinin belirlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, projeyi destekleyerek üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Küçükerikli Köyü Muhtarı Selami Akkuru da, yetiştiriciler olarak projenin başarılı olması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini söyledi. Projeye destek olan herkese teşekkür etti.