Çorum Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yaptığı açıklama ile bayramda alınan tedbirler konusuna değindi. Çorum halkının rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Çöplü, “Hayvan pazarımızda ve şehir içinde 9 kesim noktası oluşturduk. Bayram boyunca hizmet verecek mezbahamızda vatandaşlarımızın sağlığı ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimiz, bu bayram vereceğimiz hizmetler ve yapacağımız uygulamalarla kurban ibadetlerini hiç olmadığı kadar rahat bir şekilde yerine getirebilecekler.” dedi.

Hayvan Pazarı 23 Temmuz’da açılıyor

Çorum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının 23 Temmuz Perşembe sabahı açılacağını belirten Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Hayvan pazarımızın girişinde tüm vatandaşlarımıza maske ve eldiven dağıtacağız, dezenfektan hizmeti vereceğiz. Pazar içerisinde maske+mesafe+hijyen kuralına uyulması hususunda ekiplerimiz sürekli teyakkuz halinde olacaklar. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak bizim birinci görevimizdir.” dedi.

Kurbanlık satışının sadece Çorum Belediyesine ait hayvan pazarında yapılacağının altını çizen Çöplü, Pazar dışında hiçbir yerde canlı hayvan satışı yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

HalkEt’te bayram boyunca kesim yapılacak

Çorum Belediyesine ait BELTAŞ firması bünyesinde hizmet veren HalkEt Kombina Mezbahasında Kurban Bayramının 3. günü de dahil olmak üzere kurban kesimi yapılacak.

Bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan HalkEt Kombinasında son derece hijyenik şartlarda kurban kesimi yaptıklarını belirten Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Böylesine güzel bir tesisten hemşehrilerimizin Kurban Bayramında en verimli şekilde faydalanabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz.” dedi. Bayramın 1., 2. ve 3. gününde burada kurban kestirmek isteyen vatandaşlara hizmet vereceklerini dile getiren Çöplü, kesilen kurbanlıkları isteğe göre 4 ya da 6 parçaya bölerek vatandaşlara teslim edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kurban Kesimi İçin Online Randevu Sistemi

Çorum Belediyesi HalkEt Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar kurban randevusunu online sistemle yapabilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların işini kolaylaştırmak adına bu yıl ilk defa uygulanacak bir sistem geliştirdiklerini belirtti. Çöplü, “HalkEt Kombinamızın randevu sistemini online platforma taşıdık. Randevu almak isteyen hemşehrilerimiz, kurban.corum.bel.tr adresinde yer alan ve sistemi anlatan videoyu izleyerek kolayca sisteme üye olup randevularını oluşturabilecekler. Randevularını istedikleri gün, saat ve dakikaya alabilecekler. Tüm hemşehrilerimizin yaklaşan Kurban Bayramlarını şimdiden tebrik ediyor; mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum.” dedi.

