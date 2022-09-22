Hayvan Pazarı kapatıldı

Çorum’da, hastalık nedeniyle Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Hayvan Pazarı’nın tedbir amaçlı geçici bir süre kapalı tutulacağını bildirdi.

Mevcut hastalığın varlığı ve yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle Çorum Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından pazarın kapatıldığını vurgulayan Gür, “Çorum’da yayılma eğilimi gösteren hastalığın önlenmesi, oluşması ve muhtemel virüslerin engellenmesi amacı ile Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır” dedi.