Hayvan Pazarına ulaşım kolaylığı

Çorum Belediyesi Kurban Bayramı'na özel hayvan pazarına ulaşımını kolaylaştırmak için toplu taşıma seferleri başlatıyor. Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Hayvan Pazarı'na toplu taşıma seferleri 7 Ağustos ve 8 Ağustos tarihlerinde saat 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 saatlerinde 9 ve 10 Ağustos tarihinde ise 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 saatlerinde otobüs seferleri düzenleneceği belirtildi. Seferlerin Saat Kulesi merkez duraktan yapılacağı ifade edilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

Mezarlıklara otobüs kaldırılacak

Çorum Belediyesi’nin Arife günü mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz olarak. Ulumezarlık, Hıdırlık ve Çiftlik Mezarlığı’na sabah namazından sonra camilerden otobüs seferleri düzenlenecek. Öte yandan Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından ücretsiz gül dağıtımı yapılacak.

Arife günü sabah namazından sonra mezarlıklara otobüs kaldırılacak camiler; Ulu Camii, Kevser Camii,Ejder Camii,Köroğlu Camii, Sarılık Camii, Selimiye Camii, Abdibey Camii,Hz. İbrahim Camii, Kafkasevler Camii, Beytepe Camii, Mevlana Camii, Aladdin Camii,Huzur Camii, Binevler Camii, Buhara Camii, Tevhit Camii, Garantievler Camii, İmam Hatip Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii, Mimar Sinan Camii, Yörükevler Camii, Ehlibeyt Camii, Esnaf Evler Camii

Halk otobüsleri ilk gün bedava

Çorum Belediyesi, tüm dini bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramında da vatandaşların bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bayramın ilk gün vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Kurban bayramının birinci günü Çorumlular halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek

Kurban Bayramının birinci günü halk otobüsü seferlerinin saat 09.00’da başlayacak, bayramın ikinci günü ise saat 08.00’da, üçüncü ve dördüncü gün ise seferler normal seyrinde devam edecek. Bayram süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyeti yaşamaması için Belediye Toplu Taşıma İdare Amirliği çalışmalarını ara vermeden sürdürecek.