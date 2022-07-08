Hayvan pazarında arife günü yoğunluğu yaşandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın hayvan pazarını gezerek vatandaşlarla ve satıcılarla görüştü. Başkan Aşgın’a Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, AK Parti İl Genlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birlik ve oda başkanları eşlik etti.





Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ve satıcılar Çorum Belediyesi tarafından hayvan pazarında sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Kurbanlık alış verişlerin rahat ve güvenilir bir ortamda gerçekleştirdiklerini dile getiren vatandaşlar “Bundan daha güzel hizmet olamaz. Allah sizden razı olsun.” dedi.

Türkiye’ye örnek bir hayvan pazarı kurduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da “Burada gördüğümüz manzara gurur ve onur verici. Birçok ilden Çorum’a alış veriş için gelenleri görmek bizleri mutlu ediyor.” dedi. Çorum halkının Kurban Bayramı’nı da kutlayan Başkan Aşgın “Kurban bayramı rabbimize yakınlaşmak demektir. Bu vesileyle tüm İslam âleminin ve kıymetli hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.” dedi.

Öte yandan hayvan pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar veteriner hekimler tarafından denetimden geçiriliyor. 3 bin büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvan kapasiteli hayvan pazarına Çorum’un yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden de besiciler geliyor.