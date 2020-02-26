Hayvan sevgisinde örnek şehir Çorum için imzalar atıldı

FATİH BATTAR

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu ortaklığında, Çorum Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülecek, toplumun sokak hayvanları ve doğal yaşam alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve gençlik çağındaki öğrencilere kazandırılacak hayvan sevgisi bilincini yerleştirmek amacıyla hazırlanan ‘Can Taşıyoruz Hayatı Paylaşıyoruz’adlı projenin imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’ndan gerçekleştirilen imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Şeyda Çimen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Seyfettin Zengin ve federasyon üyeleri katıldı.

‘Can Taşıyoruz Hayatı Paylaşıyoruz’ projesi ile ilgili bilgi veren Vali Mustafa Çiftçi; “Proje ile yarının geleceği olan öğrencilerimize kalıcı olarak merhamet duygusuna dönüşecek ve sokak hayvanlarını koruyan bireyler olarak yetiştirmenin kapılarını açmak, ilimizde hayvan hakları kurulunun çalışmalarının etkinliğini artırmak, doğal yaşam ve çevre bilincinin geliştirmesini artırmak amaçlıyoruz. Aynı zamanda proje ile üniversitemizin hayvan dostu bir okul olarak anılmasını sağlamayı, hayvan hakları konusunda öğrencilerin tüm canlılara karşı merhamet duygusunun geliştirilmesini sağlamayı, ben merkezcilikten uzak, paylaşımcı bireyler olması ve bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamayı, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile doğal yaşam alanları ziyaret edilerek sokak hayvanlarının ihtiyaçları hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. “ dedi

Proje kapsamında çalıştay, saha ziyaretleri ve seminerler düzenleneceğini aktaran Çiftçi; “İlimizin bu alanda yeterliliğini görmek amacıyla SWOT yapılacak. Yapılacak çalıştay ile sokak hayvanları için yapılması planlanan doğal yaşam alanı çalışmaları değerlendirilecek.” diye konuştu

Konuşmaların ardından 4 kurum arasında protokol anlaşması imzalandı. Toplantı sonunda Val Mustafa Çiftçi proje hakkında bilgi aldı.