Hayvan sevgisiyle örnek oldu

RECEP MEBET

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Ada Gökçimen (9), hayvan sevgisiyle herkese örnek oldu.

Annesini kaybetmiş yavru bir kediye adeta analık eden Ada, “fazla yaşamaz” denilen hayvanın bakımını tek başına üstlenerek yeniden hayata tutunmasını sağladı.

Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı’ndan alarak sahiplendiği kimsesiz dostuna ‘Tesla’ adını veren Ada, biberonla besleyip masaj dahi yaptığı yavru kedinin kısa sürede toparlanmasına yardımcı oldu.

1 yaşını geride bırakan Tesla’nın artık sağlıklı bir kedi olduğunu anlatan Ada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanlarına da yardım eli uzattı.

Biriktirdiği harçlığıyla mama alıp sahipsiz hayvanları besleyen Ada, Çorum halkına seslenerek, “Lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkın. İmkanı olanlar, barınaktan hayvan sahiplenebilirler” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 18:18