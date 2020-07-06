‘Hayvancılığın geleceği hastalıktan ari işletmelerde’

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’da 14 Hastalıktan Ari işletme varken, 32 tane de başvurusunu yapmış ve test aşamasında olan işletme bulunduğunu söyledi.

Türkiye’de 142 ‘Onaylı Süt Çiftliği’ belgesine sahip çiftlik bulunduğunu, Çorum’da da ilk defa 3 süt üretimi yapan çiftliğin bu belgeleri almaya hak kazandığını belirten İl Müdürü Orhan Sarı, “İlimizdeki bu işletmeler, Çiğ Sütün Piyasaya Arz Belgesiyle sağlıklı ve güvenli çiğ süt satışı için gerekli şartları sağlayarak, vatandaşa doğrudan satış yapabileceklerdir.” dedi.

HEDEF 64 İŞLETME

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı; ‘İlimizde hayvancılığımızı daha sağlıklı ve sürdürebilir hale getirmek amacıyla yürütmüş olduğumuz Hastalıktan Arilik statüsüne sahip 6 adet olan hayvancılık işletme sayımızı 2019 yılı sonu itibarıyla 16 adet işletmeye çıkardık. Halen 32 adet de başvurusunu yapmış ve test aşamasında olan işletmemiz bulunmaktadır. 2021 yılı hedefimiz ise bu sayıyı yüzde yüz artırarak 64 adet işletmeye çıkarmaktır. İlimiz hastalıktan ari işletme statüsünü sevdi. İlimizde hastalıktan ari işletme olmak isteyen yetiştirici sayısının artması ile Çorum ilimiz bölge hayvancılığı için önemli bir merkez olacağı gibi işletme sahipleri de devletimiz tarafından verilen destekler ile gelirlerini artıracaktır.

TÜM SIĞIRLAR İÇİN ARİ İŞLETME DESTEKLEMESİ

Çorum ili hayvancılığını geliştirmek için süt işletmelerinde hastalıktan arilik oluşturmak birinci önceliğimizdir. Bakanlığımızın da Hastalıktan Ari işletmelere; damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 450 TL olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmaktadır.” dedi.

Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almaya hak kazanan işletmelerin diğer işletmelere örnek olması gerektiğini belirten Sarı, “Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelerimizin de bir an önce Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almak için İl Müdürlüğümüze başvuru yapmalarını talep ediyorum. Ayrıca yakın zamanda ilklerin şehri Çorum’umuzda Hastalıktan ari işletmelerden oluşan Çorum’da ilk Ari Köyü de oluşturacağız. İlimizde vatandaşlarımıza bruselloz ve tüberkülozdan ari çiftlik hayvanlarından elde edilen, bakteri sayısı Türk Gıda Kodeksi’nde belirlenen limitlerin altında olan, herhangi bir antibiyotik kalıntısı içermeyen, sağımdan hemen sonra 4 derecenin altına soğutulan ve nakil ile satış esnasında bu sıcaklıkta muhafaza edilerek tüketiciye ulaştırılan sağlıklı ve güvenilir süt temini hedefimiz var. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelerimizin de bir an önce Hastalıktan Ari İşletme Belgesi ve Çiğ Sütün Piyasaya arzı için yasal gerekliliklerin sağlaması için İl Müdürlüğümüze başvuru yapmalarını talep ediyorum.

Onaylı Süt Çiftlikleri Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına sahip çiftliklerden oluşmaktadır. Bu işletmeler, hijyen ve hayvan refahı kurallarını uygulayıp, çiğ sütte bakteri, somatik hücre, aflotoksin miktarı, kalıntı miktarlarında Bakanlığımızın belirlediği limitlerin altında olmaları sonrasında bu belgeleri almaya hak kazandılar.

Onaylı Süt Çiftliğindeki amaç, çiftliklerin Avrupa Birliği standartlarında süt üreterek "Çiftlikten sofraya” gıda güvenilirliğinin sağlanmasıdır. İl Müdürlüğü olarak işletmelerde Hastalıktan Arilik birinci önceliğimizdir. Hastalıktan Arilikten sonra Onaylı Süt Çiftliklerini çoğaltmamız lazım. Bizim gayretimiz hayvancılığımızı ve süt kalitemizi belgelerle tescilleyebilmektir. Bunu gerçekleştiren işletmeleri tebrik ediyorum. İlimizin tüm işletmelerini de bu standartlara yükseltmek için hep beraber gayret göstermeye davet ediyor ve bol kazançlar diliyorum.” diye açıklama yaptı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 15:22