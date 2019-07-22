Hayvanların da yaşam hakkı vardır

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Çorum'da birbiriyle taban tabana zıt iki olay yaşandı. Birisi her görüp duyana helal olsun dedirtecek türden bir insanlık dersine imza atarken, bir apartman yönetici ise binanın önüne sokak hayvanları için konan mama ve su kaplarını kaldırtarak bencil bir yaklaşım sergiledi.



Örnek olay Alaca'nın İsmailli Köyü'nde yaşandı. Tarlasındaki buğdayı biçtirmek için tarlasına giden Sait Arslan isimli çiftçi, tarlasının ortasında bir şahin yuvası buldu. İçindeki 5 yavruyu mağdur etmemek için tarlasını üç gün biçtirmedi. Tarladaki buğdayın vaktinin geçmesi riskine rağmen yuvayı muhafaza eden çiftçi, itina ile taşıdığı yavruları tarlasının yanındaki ayçiçeği tarlasına taşıdı.

Öte yandan şimdilik adres ve isim vermeksizin paylaşacağımız olay da ne yazık ki Çorum merkezde yaşandı. 4 katlı bir apartmanda, sokak hayvanları için binanın önüne bırakılan su ve mama kapları, bina sakinleri arasında ciddi bir soruna yol açtı. Bina yöneticisi verdiği talimatla su ve mama kaplarını kaldırttı.



Sokak hayvanlarını koruma altına alan kanun hükümlerine göre apartman boşlukları ya da kaldırımlar, park ya da benzeri alanlar sokak hayvanları için yaşam alanı olarak kabul ediliyor.

Hayvan hakları savunucusu derneklerin ve sokak hayvanlarının hak ve hukukunu korumakla yükümlü bulunan resmi kurumlar konuyu yakın takibe aldı.

Buna benzer pek çok zorluk, hayvanseverlerin başına gelebiliyor. Bir binada bir kaç hayvan sever sokak hayvanları için bir şeyler yapabilme hassasiyeti güderken, bazı apartman sakinleri bu duruma karşı çıkıp, hayvanseverleri düzeni ve intizamı bozmakla suçlayabiliyor.



Merakla gelişen olayı takip ederek, kamuoyuyla paylaşacağız. Umuyoruz ki, bu tartışmanın sonucunda varılacak karar, sokak hayvanlarına karşı katı tutum takınan kesimler için örnek bir karar olsun.