Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Merkez ve Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle 136 sözleşmeli personel istihdam edecek. 

Adaylar başvurularını 10 - 21 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacak. 

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