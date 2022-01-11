Hazır Elbiseciler Necati Şimşekle devam

M.BURAK YALÇIN
Hazır Elbiseciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası‘nın olağan genel kurulu gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Necati Şimşek 200 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçildi. Rakibi Muharrem Eker ise 118 oy da kaldı.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurula ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları ile çok sayıda oda üyesi katıldı.
Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.
İbraların ardından ise seçime geçildi.
İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Necati Şimşek 200 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçildi. Rakibi Muharrem Eker ise 118 oy da kaldı.
Necati Şimşek’in yönetimi şu isimlerden oluştu: “Şükrü Özden, Sevilay Çağlayan, Hasan Buyruk, Muhterem Aydıner, Ali Sığlam, İsmail Yıldırım.”
Denetim kurulunda ise İsmail Emre Öz, Utku Mergen ve Yasin Kahramantekin yer aldı.