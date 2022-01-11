Hazır Elbiseciler Necati Şimşekle devam

Hazır Elbiseciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası‘nın olağan genel kurulu gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Necati Şimşek 200 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçildi. Rakibi Muharrem Eker ise 118 oy da kaldı.