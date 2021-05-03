Hazır giyim esnafı destek bekliyor

Çorum Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden birisinin de hazır giyim sektörü olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana hazır giyim sektörüne yeteri kadar destek verilmemesinden dert yanan Oda Başkanı Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Büyük marketlerin de konfeksiyonculuğa soyunduğunu vurgulayan Necati Şimşek, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Ticaret Bakanım, Sayın TESK Başkanım yeter artık bizim sesimizi ne zaman duyacaksınız? Konfeksiyon ve tuhafiyeci esnafı olarak bu güne kadar hiçbir destekten faydalanamadık. Bizim üyelerimiz damatlık, gelinlik ve okul kıyafeti yapanlar ve satanlar düğün salonlarının kapalı olması nedeniyle iş yapamadılar.

Bu süreçte düğün salonlarına destek var ama bize yok! Bizler modayı takip eden meslek grubuyuz. Bütün ürünlerimiz elimizde kaldı. Bizim meslek grubumuza da acil yardım paketi açıklanmalıdır. Ayrıca büyük marketlerde bizim bütün ürünlerimiz satılıyor. Bu haksız rekabete artık son verilmeli. Bizim de sesimizi duyun. Saygılarımızla.”

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 20:33