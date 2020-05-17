‘Haziran ayında yapılacak sınavlar ertelensin’

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından 8 Mayıs 2020 tarihinde “LGS-YKS Ertelensin” talebi ile başlatılan imza kampanyası sona erdi.

Kampanyaya 17 bin 964 kişinin imza atarak destek verdiğini belirten Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Dönemin özellikleri ve sınırlılıkları dikkate alındığında katılım sayısının oldukça anlamlı olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Eğitim Sen MYK’sı olarak, kampanyamıza imza atarak destek veren, öğrencilerimizin eğitim hakkı ve sağlıkları için duydukları kaygıyı ifade eden tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Kampanyanın iki önemli amacı vardı:

Öğrencilerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlıkları açısından risk oluşturacak sınavların ertelenmesi. Uzaktan eğitime erişimi olmadığı için sınavların uygulanması durumunda ciddi eşitsizlikler yaşayacak öğrencilerle ilgili önlem alınması.

Kamuoyunun ve alınan karardan etkilenen kesimlerin düşünce, öneri ve eleştirilerinin yok sayılmasına tepki göstermek. Siyasi iktidar tarafından dikkate alınmayan düşünce, öneri ve eleştirileri kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarak tartışılmalarını sağlamak.

Sonuç olarak, kampanyamızı, başlarken hedeflediğimiz amaçlara uygun olarak sürdürdük. Bugün itibarı ile kampanya sonuçlarını değerlendirdiğimiz bu metni ilgili kurumlar olan MEB, ÖSYM ve YÖK’e de göndererek, gereğinin yapılmasını bir kez daha talep edeceğiz. Kampanyaya katılanların verdiği mesaj çok açıktır; öğrencilerimizin eğitim hakkı ve sağlıkları için Haziran ayında yapılması planlanan tüm sınavlar, salgın tamamen bitene ve sınavların yapılabileceği bilim insanları tarafından açıklanana dek ertelenmelidir.” şeklinde açıklama yaptı.