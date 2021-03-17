HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Çorumlu hemşehrimiz Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

Bekir Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, siyasi partilerin devletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayamayacağının Anayasa'da belirtildiğini hatırlattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul ettiğini belirtti.

Şahin açıklamasında, "Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır." dedi.

Bekir Şahin kimdir?

1 Mart 1960 tarihinde Çorum/Mecitözü'nde doğan Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesi mezunu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara/Etimesgut'da kısa dönem olarak yapan Şahin, İzmir ve Çorum Hâkim adayı olarak mesleğe başladı.

Şahin; sırasıyla Batman/Gercüş, Kastamonu/Küre, Aydın/Çine Hâkimliği, Ağrı/Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hâkimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundur.

16 Aralık 2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Bekir Şahin, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30 Mayıs 2019 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. 04 Haziran 2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi.