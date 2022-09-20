HDP'nin Kenan Yaşar'ı red talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Kenan Yaşar'la ilgili reddi hakim talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar’a yönelik reddi hakim talebini reddetti. Mahkeme ek delil dosyası için 30 gün ek süre verdi.

Anayasa Mahkemesi üyeleri, HDP'nin talepleri için bir araya geldi.

Toplantıda HDP'nin Anayasa Mahkemesi üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar'a yönelik reddi hakim talebi reddedildi.

Kapatmaya delil olarak gösterilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için ek süre talebi de 30 gün süre olarak kabul edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise HDP'nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne verilecek savunma hakkında "Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz" dedi.