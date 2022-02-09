Hedef 100 bin koyun

‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesinde 3. etap müracaatlar 14 Şubat’ta başlayacak.

Çorum’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde ilk iki etapta 430 adet yetiştiricinin başvurusu onaylandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, projeyi ilk andan itibaren önemsediklerini ve ciddiyetle titiz bir şekilde uygulanması için yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi. Protokolün imzalanmasıyla birlikte proje startını verdiklerini, işletme başı toplamda 150.000 TL tutarında kullanılacak kredinin 100.000 TL’sinin sıfır faiz, geriye kalan kısmının da çok düşük bir faiz oranıyla yıllık olarak 7 yıl geri ödemeli kullandırılacak olmasının üreticiler için önemli bir kolaylık olduğunu belirtti.

SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT

Projeden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin 3. etap başvurularını 14-25 Şubat 2022 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerektiğini vurgulayan İl Müdürü Sarı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“2 yılda 100.000 Baş Hedefli Sözleşmeli Küçükbaş Üretim Projesi kapsamında Çorum ili ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile küçükbaş hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının artırılarak bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılmasına destek olunması amaçlanıyor.

Proje, Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülmektedir. Projeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan başvuru formu doldurularak il ve ilçe müdürlüklerine başvurulabilecektir.

100 BİN TL'YE KADAR SIFIF FAİZ

Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun şartlarda 100 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle 100 bin TL’yi aşan kısım için güncel faiz oranı üzerinden kredi kullandırılmaktadır. Bu kapsamda üreticiler damızlık koyun alımı amacıyla 7 seneye kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecekler.Proje kapsamında, küçükbaş aile işletmelerinin kapasiteleri artırılarak, sürdürülebilir ve ekonomik işletmeler oluşturulup 100 bin koyun dağıtımı hedeflenmektedir.” (Haber Merkezi)