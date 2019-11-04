Hedef konfederasyon

MURAT ÇETİN

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret etti. Akkuş, 28 Ağustos 2019'da kuruluşunu tamamlayan federasyonun hedefinin konfederasyon yapısına ulaşmak olduğunu söyledi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler veren Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, "Birliğimiz ve dirliğimizi daha aktif kılmak, güç birliği içerisinde şehrimize ve hemşehrilerimize daha çok hizmet edebilmek üzere çıktığımız federasyon çalışmasında, başarılı bir noktaya ulaştık. İsmimizden de anlaşılacağı üzere, Dünya Çorum Dernekleri Federasyonu olarak, yurt dışında da aktif olup, ülke temsilcilikleri ile dünya genelinde bir yapıyla şehrimize hizmet edeceğiz." dedi.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Temsilci Başkanı ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Avukat Ahmet Ünal'ın da katıldığı ziyarette, şu isimler yer aldı: Çorum Temsilci Yardımcısı Cemal Ersoy, Yerel Yönetimler Başkanı Gülay Keçecioğlu, Teşkilatlanma Başkanı Hasan Sezer, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Bekar, Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Akkuş, Medya Komisyon Başkanı Yasin Akça, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Kemal Tepe, Genel Sekreter Murat Arı, Medya Komisyon Başkanvekili Tamer Gül, Siyasi İşler Komisyon Başkanı Hüseyin Akmaz, Sosyal Hizmetler Komisyon Başkanı Mehmet Ünal.