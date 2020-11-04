‘Hedefimiz 20 yıldır süren fetret devrini sonlandırmak’

FATİH AKBAŞ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresinde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Agah Karapıçak ile yönetim kurulu mazbatasını aldı.

Yeni yönetimi ile birlikte dün İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra konuşma yapan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “18 Eylül 2019 tarihinde Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile göreve gelen yönetimimiz, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen il kongremiz ile tekrar güven tazeleyerek göreve gelmiştir. Bugünde burada görev yetki belgemiz olan mazbatamızı almış bulunmaktayız. Yönetim olarak gayemiz 20 yılı aşkın süredir ilimizde devam eden fetret devrini sonlandırmaktır.

Yıllardır hapsolduğumuz, camiamızda ki kısır çekişmelere son vermektir. Türk'e yakışan bir vakarla titreyip kendimize dönmektir. İnşallah kutlu yürüyüşümüz Çorum için yeni bir milat olacaktır. Yönetim olarak Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve dava şehitlerimizin emaneti olan kutlu davamızı, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin her daim emrinde olarak ilimizde hak ettiği mertebeye taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Mazbatamızın ilimize, ülkemize, vatan ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün burada bizlerle beraber olan İlçe Başkanlarıma, Belediye Başkan ve Vekillerine, Kamu Sen ve TÜRKAV başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kongrede Agah Karapıçak başkanlığında oluşan yönetimde şu isimler yer almıştı:

Yönetim kurulu: Abdullah Emre Saha, Ahmet Namlı, Ahmet Tapan, Aybars Çilingir, Aytaş Hızarcı, Büşra Sönmez, Cemal Özyılmaz, Emre Aydemir, Erdinç Yıldırım, Erkan Kabakcı, Fatih Teryaki, Hasan Zorlu, Kadri Güben, Kamil Yiğit, Kenan Kurşun, Kerem Şiranlıoğlu, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Ölçen, Mustafa Özelçi, Nihat Tığlı, Nurullah Müstet, Osman Çöl, Yasemin Ekmen Lek, Yasemin Koçak.

Üst Kurul Delegeleri: Agah Karapıçak, Reşit Büzkaya, Yasin Şahin, Murat Soruk, Satılmış Karatağ, Hüseyin Güneş, Ali Alıcı, Şuayip İpek, Ahmet Gelgör, Ali Sülük, Mesut Ocaklı.

Disiplin Kurulu Üyeleri: İsmail Acar, Mustafa Bilgen, Mustafa Özcan, Mahir Özyılmaz, Rüstem Yaşar, Ali Osman Geylan, Melih Hoşbaş.