‘Hekimlerin hakkı asla ödenemez’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, doktorlar için ‘Varsın gidiyorlarsa gitsinler’ şeklindeki sözlerine tepki göstererek, hekimlerin hakkının asla ödenemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlar için "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" açıklamasını yapmıştı.

Tahtasız yaptığı açıklamada, “Bu ülkemiz adına çok acı, sağlıkta şiddetin had safhaya geldiği, gelirlerinin yoksulluk sınırı altına indiği, 36 saat kesintisiz çalışma şeklinde insanlık dışı çalıştırılma koşulları meydanda iken ve bunlara çözüm beklenirken devletin en üst mercii tarafından adeta ülkeden kovulma noktasına getirilmeleri vicdanı olan hiç kimse tarafından asla kabul edilemez” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Ekonomik krizle, artan işsizlikle, enflasyonla, cari açıkla, adaletsizlikle, yolsuzlukla, yoksullukla, hemen hemen her gün gelen zamlarla alakalı yapacak ve hatta söyleyecek bir şeyi kalmayanların, insanca yaşamak isteyen ve bunu dile getiren her kesime karşı yaptığı ukalaca yakıştırmalar ve suçlamalar ne yazık ki artık şekil değiştirerek beğenmeyenlerin ülkeyi bırakıp gitmeleri söylemine evrilmiştir.

2 yılı aşkındır tüm dünyayı saran Covid 19 pandemisinde herkes kendi canını düşünerek kendilerini evlere hapsederken, kendi hayatlarını hiçe sayarak ve devam eden bu süreçte 600’ü aşan görev şehidiyle vatandaşımızın sağlığı için en ön cephede savaş veren başta sayın hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza haklarını hangi ücretle helal ettirebiliriz? TUİK verilerine göre açlık sınırının 4152 TL, yoksulluk sınırının 15.000 TL’yi aştığı bir ülkede hekimlerimizin aldığı yoksulluk sınırı altındaki ücretleri diline dolayıp, ‘Beğenmeyen gitsin’ söylemi aslında iktidarınız döneminde yaptığınızı söylediğiniz devasa hastanelerin ışıltısının ne kadar kağıttan kaplan olduğunun ilk ağızdan itirafıdır. Pandemi öncesinde ve pandemi süresince hala çok yoğun çaba sarfederek çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın geldiği son nokta “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” den, ‘varsın gitsinler!’ noktası olmuştur. Bu ülkemiz adına çok acı, sağlıkta şiddetin had safhaya geldiği, gelirlerinin yoksulluk sınırı altına indiği, 36 saat kesintisiz çalışma şeklinde insanlık dışı çalıştırılma koşulları meydanda iken ve bunlara çözüm beklenirken devletin en üst mercii tarafından adeta ülkeden kovulma noktasına getirilmeleri vicdanı olan hiç kimse tarafından asla kabul edilemez.” (Haber Merkezi)