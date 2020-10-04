Hem dua hem kan bekliyor

M.BURAK YALÇIN

Koronavirüse yakalanan Çorum Belediyesi emekli makam personeli Ahmet Öztürk, hem dua hem de kan bekliyor.

6 ayrı başkanla çalışarak Temmuz ayında emekliye ayrılan Ahmet Öztürk, koronavirüs salgınına yakalandı.

AB Rh Negatif kana ihtiyacı olduğunu belirten Ahmet Öztürk, "Bilen duyan yardımcı olsun. Lütfen telefon etmeyin, dualarınızı bekliyorum. Lütfen herkes kendine dikkat etsin. Çok zor şu anda zatürreyim. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Haklarınızı helal edin. Benim hakkım herkese helaldir. Şu an da o kadar kötü değilim, iyi olacak inşallah" dedi.

Kan vermek isteyenlerin de Mustafa Öztürk ile (05454490318) iletişime geçilmeleri ifade edildi.