Hem ihracatta hem de ithalatta bölgede birinciyiz

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayı ihracat-ithalat rakamlarında Çorum bölgede yine birinci oldu.

Çorum’da Mayıs ayında 105 milyon dolar ihracat, 261 milyon ithalat gerçekleşti. Bölgede ise Samsun’da 86,2 milyon dolar ihracat, 96 milyon dolar ithalat, Tokat’ta 3,4 milyon dolar ihracat, 1.8 milyon dolar ithalat, Amasya’da 10,7 milyon dolar ihracat, 4,2 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Çorum’da 2022 yılın ilk 5 ayında ise toplam 773 milyon dolar ihracat, 963 milyon ithalat gerçekleşti. Çorum’da 2022 yılında özellikle ithalatın arttığı göze çarparken, yıllar sonra ithalatın ihracatı geçtiği görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 43,5 arttığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,3 artarak 18 milyar 984 milyon Dolar, ithalat %43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat %40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti.

