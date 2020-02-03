Hem kutlama hem davet

HURŞİT BOZKURT

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Emine Özten ve yönetim kurulu üyeleri, gazetemizi ziyaret ederek 30. Yılımızı kutladı.

Özten ve yönetimi aynı zamanda düzenleyecekleri açılış töreni ve gece için davetiye takdim etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri Kansu Çelik ,Mustafa Çoksoy’la birlikte dernek üyesi Gül Özten’in de katıldığı ziyarette, Sayfa Editörümüz Murat Özten de hem ev sahibi hem de dernek üyesi olarak hazır bulundu.

Dernek Başkanı Emire Özten, derneği merkezinin Kale Mahallesi Zafer 3. Cadde No: 11 adresinde yer alan merkezinin 6 Şubat Perşembe günü saat 15,00’te açılış töreninin gerçekleştirileceğini, ayrıca 3. Geleneksel Dayanışma Gecesi’nin de 14 Şubat Cuma günü saat 19,00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda Erdal Beyazgül’ün katılımıyla düzenleneceğini duyurdu.