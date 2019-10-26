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Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, teröre karşı büyük bir mücadele yürüten Türkiye Cumhuriyeti’nin hem sahada hem masada zafer elde ettiğini söyledi.



Kararlı mücadele sonucunda terör unsurları ve destekçilerinin geri adım atmak zorunda kaldıklarına işaret eden Ahmet Rasim Burhanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR’

“Türkiye 24 Temmuz 2015 tarihinde Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye'de PKK, YPG, PYD gibi ABD'nin desteklediği terör örgütleri ile mücadeleye başlamıştır. Aynı zamanda, Türkiye topraklarında HDP'nin desteği ile teröristlerin kazdığı hendeklere PKK’yı gömerek sınır dışına süpürmüş, bu süreçte sivil halka zarar vermemek için çok titiz bir çalışma yürütmüş, Güneydoğu halkımızı PKK zulmünden kurtarmıştır. Bu sayede değerli Kürt yurttaşlarımızın rahat nefes almaları sağlanmıştır. Bunun en somut örneği Diyarbakırlı anne ve babaların HDP İl binası önünde devam eden eylemidir. Sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Mehmetçiğin Pençe harekâtı ve Barış Pınarı harekatları ile PKK/PYD ve hamisi ABD geri çekilmek zorunda bırakılmıştır.



‘HEM SAHADA HEM MASADA ZAFER’

Bu gelimeler karşısında ABD, Türkiye'ye bir heyet göndererek harekatın durdurulmasını talep etmiş, Türk yetkililer sınırımızda bulunan terör unsurlarının 32 km geri çekilmesi için ABD'ye 120 saat süre vermiştir. Geri çekilmenin belirlenen süre içerisinde gerçekleşmemesi durumunda harekata devam edileceğini bildirmiştir. Verilen bu 120 saatlik süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu başkanı Putin ile yapacağı Soçi zirvesi tarihine göre Türk yetkililer tarafından belirlenmiştir. Bu zaman diliminde ABD yetkilileri Irak’a gitmişler ve Irak yönetiminden yardım talep etmişlerdir. Fakat Irak yönetimi bu terör örgütünü kabul etmemiştir. 120 saatin sonlandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de gerçekleştirdiği 6,5 saatlik görüşme sonucunda terör unsurlarına yönelik muhtıra adını verdikleri bir mutabakat imzalanmıştır. Soçi Mutabakatı maddelerine göre 1998 yılında Şam'la Ankara arasında imzalanmış olan Adana Mutabakatı çerçevesinde Şam ile iş birliği yapılması, bölgede YPG/PKK'lıların temizlenmesi, terör faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu alınan kararlar Türkiye'nin hem sahada hem de masada zafer kazandığının açık göstergesidir. Bazı kesimler bunu kabul etmese de, bu Türk Ordusu, Türk Polisi ve Türk Jandarması'nın kararlı mücadelesi ile kazanılan önemli bir zaferdir.

Soçi'de Putin'le Erdoğan'ın görüştüğü saatlerde Ankara'ya gelen Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in ekonomi kurmayları ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tugay Şen, 12 sektörde 208 proje hakkında görüşme yapmıştır. Türkiye terörle mücadeleyi sürdürürken ekonomide Türkiye'yi rahatlatacak projelere de imza atarak zaferden zafere koşmaktadır. Bu durum karşısında ABD ve ABD'nin piyonları Türkiye'ye yönelik karalama kampanyaları başlatmıştır. Bizim görevimiz bunların Türkiye'ye yönelttikleri bu tür karalama projelerini tespit edip Türk kamuoyuyla paylaşmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.”