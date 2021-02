Hem siparişleri aldı hem teslim etti

Belediye Başkan Yardımcısı, BELTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında HalkEt sipariş hattına gelen telefonları cevapladı, siparişleri aldı.

Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisleri içerisinde yer alan Halk Et Tanzim Satış Mağazası hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da sipariş hattına gelen istekleri yerine getiriyor. Görevliler, 0 552 720 19 19 numaralı hattını arayarak et ve et ürünleri siparişi veren vatandaşların siparişlerini evlerine kadar ulaştırıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Halk Et tanzim satış noktasını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı, BELTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Et sipariş hattına gelen siparişleri bizzat aldı. Siparişlerle tek tek ilgilenen Çöplü, vatandaşlara HalkEt’ten memnuniyetlerini de sormayı ihmal etmedi.

Halk Et’in hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar sıklıkla şehir merkezine şube açılması taleplerini iletti.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, daha sonra siparişleri adreslerine götürerek vatandaşlara bizzat teslim etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 18:28