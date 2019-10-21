Hemataloji kadrosu açıldı

Çorum’a Hematoloji Uzmanı atanması için kadro açıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık bir yıldır Hematoloji Uzmanı ihtiyacı hissediliyor, söz konusu branşla ilgili hasta şikayetleri sıkça gündeme geliyordu.

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yaptığı görüşme sonrasında Çorum’a 30 Ekim itibariyle Hematoloji Uzmanı kadrosu açıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı’nca 3 dönemdir Çorum için Hematoloji Uzmanı kadrosu açılmaması nedeniyle hastalar problem yaşıyordu.