Hemşehrimiz AYM üyesi seçildi

M. BURAK YALÇIN

Yargıtay üyesi hemşehrimiz Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yargıtay üyesi Basri Bağcı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiği bildirildi.

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

Aslen Çorum Sungurlulu olan Basri Bağcı, 11 Eylül 1967’de Elmadağ’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılı Aralık ayında Ankara Adlî Yargı Hâkim Adaylığı’na başladı. Çeşitli ilçelerde Cumhuriyet Savcılığı yapan Bağcı, 1999 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’na Adalet Müfettişi olarak atandı. 2005 yılında Adalet Başmüfettişi oldu. Ceza İşleri ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında tekrar atandığı başmüfettişlik görevini sürdürürken; 21 Aralık 2013’te Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu. AİHM Yargıçlığı için de bir dönem aday gösterilen Bağcı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 5 Temmuz 2017 tarihli kararıyla Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 12:14