Hemşehrimiz daire başkanı oldu

EROL TAŞKAN

Bakanlık Maarif Müfettişi hemşehrimiz Mehmet Punar, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Disiplin Daire Başkanlığına atandı.

Milli Eğitim Bakanlığının en stratejik birimlerden olan öğretmen atama dairesi ve disiplin daire başkanları görevlerinden alınmıştı. Görevden alınan daire başkanları Yakup Demir ve Şerafettin Cankurt’un yerine Bakan’ın resmî yazılarının kontrolünü yapan iki müfettişin ataması yapıldı.

Bakanlık müfettişi hemşehrimiz Mehmet Punar, personel genel müdürlüğüne daire başkanı olarak ataması yapıldı.

