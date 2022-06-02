Hemşehrimiz Danıştay üyeliğine seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine yeni isimler seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.

NURTEN ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Çorum Sungurlu’da dünyaya gelen Çolakoğlu, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında staja başlayan Çolakoğlu, sırasıyla Erzurum, Konya, Manisa ve Ankara İdare Mahkemesi üyeliği yaptı. 2014 yılından itibaren Ankara 10. İdare Mahkemesi Başkanlığı yapan Çolakoğlu, evli ve 2 çocuk annesidir.