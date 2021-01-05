Hemşehrimiz dünyanın sayılı akademisyenleri arasında

RECEP MEBET

Çorumlu hemşehrimiz Prof. Dr. Yusuf Arayıcı, ‘Dijital Tasarım ve Bina Enformasyonu Modellemesi (BIM)’ alanında dünyanın sayılı akademisyenleri arasına girdi.

Akademik kariyerini İngiltere’de sürdüren Northumbria Üniversitesi İnşaat Proje Yönetimi Profesörü Yusuf Arayıcı, Türkiye’de temellerini attığı bilimsel çalışmalarla da adından övgüyle söz ettiriyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve BIM4TURKEY Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Yusuf Arayıcı, Kalyon PV Bilim Kurulu Üyesi olarak hayata geçirdiği başarılı projelerle de tanınıyor.

TECRÜBELERİNİ ÖĞRENCİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Uluslararası bir bakış açısı ve dönüşümsel yönetim perspektifiyle akademik yönetim rol ve sorumluluklarını yerine getiren Prof. Yusuf Arayıcı, TÜBİTAK'ın BIM alanındaki araştırma bursunu da başarıyla tamamladı.

Mühendislik geçmişine sahip deneyimli bir araştırmacı olarak, ‘Bina Enformasyonu Modellemesi’ hususundaki süreç yönetimi ve çalışmalarına liderlik eden Yusuf Arayıcı, bugüne kadar uzmanlık alanında 100’den fazla bilimsel makale ve 5 ayrı kitaba imza attı.

Yürüttüğü araştırma ve girişim projelerinin yanı sıra birçok doktora ve yüksek lisans öğrencisi mezun eden Arayıcı, kültürel mirasın akıllı restorasyonu ve yönetimi için ‘Yapay Zeka ile Miras BIM’ üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ’de düzenlenen ‘BIG Day’ etkinliği kapsamındaki ‘Bilişim İnovasyon Günleri’ne de konuşmacı olarak katılan Arayıcı, yurt dışında edindiği bilimsel tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Proje odaklı eğitim anlayışıyla mühendislik eğitimine tasarımın da katılması gerektiğini savunan Prof. Dr. Arayıcı, Avrupa’daki örnek uygulamaların Türkiye’ye kazandırılması hususundaki gayretleriyle de dikkat çekiyor.

DİJİTAL TASARIM VE BİNA ENFORMASYONU MODELLEMESİ NEDİR?

‘Dijital Tasarım ve Bina Enformasyonu Modellemesi (BIM)’, dijital teknolojiler kullanılarak işbirliği odaklı, takım çalışmasını mümkün kılan bir yöntem, metot, süreç ve teknolojik araçlar bütünüdür.

Öyle ki kullanıcı odaklı bina tasarımı, etkin ve verimli proje yönetimi, zamanında teslimatların yapılabilmesini ve sonraki aşamalarda tamir ve tadilat işleri gibi bina destek hizmetlerin de verimli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyor.

Prof. Dr. Yusuf Arayıcı tarafından temelleri atılan BIM çalışmaların gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin bu alanda önemli mesafe kat etmesi bekleniyor.