Hemşehrimiz Genel Müdür oldu

Amasya Şeker Fabrikası'nın Genel Müdürlüğü'ne AK Parti Grup Başkanı hemşehrimiz Naci Bostancı'nın kardeşi Ali Namık Bostancı atandı.

ALİ NAMIK BOSTANCI KİMDİR?

Amasya doğumlu aslen baba tarafından Çorum İskilip’lidir. İlkokulu ve ortaokulu Suluova da okudu. Liseyi Çorum un İskilip ilçesinde tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde göreve başladı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. Genel Müdür olarak görev yaparken görevinden ayrıldı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraklerinde başta Gübretaş A. Ş. olmak üzere pek çoğunda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Bir dönem tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021, 12:11