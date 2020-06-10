Hemşehrimiz Giresun Valisi oldu

Iğdır Valisi hemşehrimiz Enver Ünlü, son Valiler Kararnamesi ile Giresun Valiliği'ne atandı.

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla 17 vali merkeze çekildi. Kararnameyle 41 kente yeni vali ataması yapıldı. Kararnameyle 41 kente yeni vali ataması yapıldı. Mevcut valilerden 24'ü yer değiştirdi.

MUSTAFA YAMAN, MERKEZE ALINDI

Merkeze alınan valiler arasında kayyım olarak görevlendirilen Çorumlu hemşehrimiz Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da yer aldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi olarak atandı. Kararnameye göre 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi yapıldı. Bazı Kaymakamlar ve yüksek düzey bürokratlar vali olarak atandı.

GİRESUN VALİLİĞİ'NE ATANAN ENVER ÜNLÜ KİMDİR?

20 Şubat 1971'de Çorum ili Bayat ilçesinde doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini burada yaptı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 1993 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanmıştır. Kaymakamlık mesleğine ilk olarak 1994 yılı Temmuzunda Yozgat Kaymakam adayı olarak başladı. Tokat Reşadiye ve Çankırı Yapraklı'da Kaymakam vekilliği yapmıştır. 8 ay İngiltere'de bulunmuştur. 3 yıllık adaylık sürecinden sonra sırasıyla Samsun Asarcık, Malatya Pötürge, Hatay Yayladağı, Diyarbakır Ergani, Kayseri Develi Kaymakamlıkları yapmıştır. Bursa Osmangazi kaymakamı iken 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Iğdır Valisi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 10:47