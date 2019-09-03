Hemşehrimiz görevine başladı

EROL TAŞKAN

Hemşehrimiz Müslüm Aygün, Lyon Başkonsolosluğu görevine başladı.

Paris Konsolosu olarak görev yapan Müslüm Aygün, geçtiğimiz ay yayımlanan kararname ile Lyon Başkonsolosu olarak atandığı görevini devraldı. Lyon Başkonsolosluğu’nun resmi hesabından yayınladığı mesajı ile Fransa’da yaşayan Türkler’e vereceği hizmetin vizyonunun ortaya seren Müslüm Aygün, mesajında şunları ifade etti; Saygıdeğer vatandaşlarımız, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle Liyon Başkonsolosu olarak göreve başlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum.Bu sene, faaliyete başlamasının 40. yılını kutladığımız T.C. Liyon Başkonsolosluğumuz; Rhone-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté ve Limousin bölgelerinde yer alan toplam 16 vilayetteki yaklaşık 145 bin vatandaşımıza hizmet sunmaktadır. Ben ve mesai arkadaşlarım sizlere en etkin ve hızlı biçimde hizmet verme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Konsolosluk birimlerimizin yanı sıra Başkonsolosluğumuz bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Ataşeliğimiz, Din Hizmetleri Ataşeliğimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimiz ile Ticaret Ataşeliğimiz görevleriyle bağlantılı olarak sizlere kapsamlı hizmet sunmaya daima hazırdır. Hizmetlerimize ilişkin fikir ve önerileriniz çalışmalarımıza şüphesiz önemli katkı sağlayacaktır. Fransız-Türk toplumunun kurumsal mevcudiyetini güçlendirerek, Fransa’nın siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve toplumsal hayatına etkin ve güçlü katkısını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğine inanıyorum. Bu çerçevede, görev bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle farklı vesilelerle bir araya gelmeye, derneklerimizin değerli çalışmalarını yerinde görmeye, Fransa’daki Türk toplumunun ortak gündemindeki konuları birlikte değerlendirmeye önem ve öncelik veriyoruz. Ülkemizin Fransa’daki asli temsilcileri olan vatandaşlarımızın görüş, öneri ve çalışmalarını Başkonsolosluğumuzla paylaşmaları için başta sosyal medya olmak üzere, tüm iletişim kanallarımız daima açık olacaktır. Görev bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızı şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selamlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”