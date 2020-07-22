Hemşehrimiz istifa etti

Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde söylediği sözler tepki çeken hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.

Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” sözleriyle tartışma yaratan Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış’ın istifa ettiği belirtildi.

Türk Tarih Kurumu'ndan konu hakkında yapılan açıklamada “14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış Türk Tarih Kurumu Başkanlığ'ından istifa etmiştir'' denildi. (Haber Merkezi)