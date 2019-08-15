Hemşehrimiz Lyon Başkonsolosu oldu

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Paris Konsolosu olarak görev yapan hemşehrimiz Müslüm Aygün, Lyon Başkonsolosu olarak atandı. Gazetemizi ziyaret ederek, gazetemiz aracılığı ile tüm Çorumlular'ın Kurban Bayramı'nı kutlayan Müslüm Aygün, "Lyon'a gelecek tüm hemşehrilerimize kapımız ve gönlümüz 24 saat açık olacaktır." dedi.

Paris'in ünlü modacılarından hemşehrimiz İlhami Ecevit ve Mehmetçik Lisesi Almanca Öğretmeni olan eniştesi Şerafettin Aygül ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'la görüşen Lyon Başkansolosu Müslüm Aygün, 1 Eylül itibariyle yeni görevine başlayacağını bildirdi.

Osmancık doğumlu olan hemşehrimiz Müslüm Aygün, 1995 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 3 yıl İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1998 yılından itibaren geçtiği Dış İşleri Bakanlığı'nda çok sayıda yurt içi ve yurt dışı görevlerinde hizmet eden Müslüm Aygün, Afrika ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde diplomatik görevlerde bulundu.

2013-2017 yılları arasında Paris'te Konsolos olarak görev yapan hemşehrimiz Müslüm Aygün, Resmi Gazete'de yeni yayımlanan kararname ile Lyon Başkanlosu olarak görevlendirildi.

Bayram ziyareti için geldiği Çorum'da Kurban Bayramı'nı geçiren Lyon Başkansolosu hemşehrimiz Müslüm Aygün, Çorum'da dostlarını görüp ziyaret etmenin ve anılarını tazelemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, gazetemiz aracılığı ile tüm Çorumlular'ın bayramını kutladı.

Müslüm Aygün, tüm görev yaptığı süre zarfında öncelikli hemşehrilerimiz olmak üzere, Lyon'a gelecek tüm vatandaşlarına her türlü yardım ve katkıyı sunacaklarını, kapılarının 24 saat açık olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, yeni görevi nedeniyle kutladığı Müslüm Aygün’e başarı ve hayırlı olsun dileklerini aktararak, “Hemşehrilerimizin görevleri ve başarıları her zaman bizleri gururlandırdı. Başarılı çalışmalarıyla da her zaman bizleri gururlandıran Sayın Müslüm Aygün’ün yeni görevi de ayrıca bizim için mutluluk kaynağı olmuştur. Yeni görevinde de önceden olduğu gibi daha değerli hizmetlere imza atacağına yürekten inanıyoruz.” dedi.