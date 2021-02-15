Hemşehrimiz Personel Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne Çorumlu hemşehrimiz Bekir Gezer atandı.

Bekir Gezer Kimdir?

1968, Çorum/Kargı doğumlu olan Bekir Gezer 1997 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nda uzman yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı. Daha sonra Devlet Personel Uzmanlığı; Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim Programları Merkezi Başkanlığında Genel Koordinatörlük ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulaştırma Bakanlığı'nda, Avrupa Birliği IPA Hibeleri Program Otoritesi Başkanlığı görevini de yürüten Gezer, bu kapsamda içlerinde Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin Gebze-Köseköy kesimi de olmak üzere yaklaşık 1 milyar Euro'kuk ulaştırma altyapı projesinde yönetici olarak görev aldı.

Bekir Gezer, Kadıköy İmam-Hatip Lisesi ve Üsküdar Cumhuriyet Lisesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili Edebiyatı Bölümünden de ayrı ayrı mezun oldu. İki alanda doktora çalışması olan Gezer, iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

Gezer, 2016 yılında AB hibelerinin en verimli kullanımı alanında 'Yılın Bürokratı' seçilmişti.