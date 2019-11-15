Hemşehrimiz PTT daire başkanlığına atandı

Şanlıurfa PTT Başmüdürü hemşehrimiz İsmail Çizikçi, daire başkanlığına atandı.

Bir süredir Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü görevini yürüten hemşehrimiz İsmail Çizikçi PTT Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı’na atandı.

İsmail Çizikçi, görev yerinden ayrılmadan önce Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Erin ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa PTT Başmüdürümüz Sn. İsmail Çizikçi’ye, ilimize yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevi PTT Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı’nda başarılar diliyorum” dedi. Vali Erin, çalışmalarından dolayı İsmail Çizikçi’ye plaket verdi.

İsmail Çizikçi kimdir?

1961 yılında Çorum’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Sırasıyla; Çorum PTT Başmüdürlüğü Kontrolörlüğü, Çorum Posta ve Telgraf İşletme Müdürlüğü, Çorum PTT Başmüdürlüğü, Tunceli PTT Başmüdürlüğü, Samsun PTT Başmüdürlüğü, Çankırı PTT Başmüdürlüğü, Sakarya PTT Başmüdürlüğü, İzmir PTT Başmüdürlüğü, İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Ankara PTT Başmüdürü, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü görevlerinde bulundu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 20:20