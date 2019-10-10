Hemşehrimiz şehit düştü

FATİH BATTAR

Barış Pınarı Harekatı'nda Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Örübağ köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet Topçu, şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kuzeydoğusuna yerleşen terör gruplarına yönelik başlattığı Barış Pınarı operasyonunda birlikler hızla teröristlerin üzerine gitmeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde teröristler tarafından yapılan havanlı ve roketli saldırılarda 6 sivil şehit olmuş 68 kişi de yaralanmıştı. Teröristlerin keskin nişancılarla yaptığı alçak saldırıda da bir askerimizin şehit olduğu haberleri sosyal medyada, özellikle de Twitter'da binlerce kişi ve kurum tarafından paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Ahmet Topçu, saldırıda şehit oldu.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019, 09:00