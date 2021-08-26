Hemşehrimiz Şeyma Döğücü’ye ‘Genç Dostu Şehirler’ ödülü

FATİH AKBAŞ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde 24-25 Ağustos'ta düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" programında yarışmalarda derece elde eden belediyelere ödülleri verildi.

Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile belediye başkanları katıldı.

Sancaktepe Belediyesi de, 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ‘Sosyal Gençlik Hareketi Projesi’ ile ‘Genç Dostu Şehir Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülü Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen yarışmada ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü, gençlerin desteklenmesi ve gelişimlerini ilerletmeleri için her türlü çabayı gösterdiklerini belirterek, “Bugün bizler için çok güzeldi. Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir Yarışması’nda ‘Stüdyo Z’ projemizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülümüzü aldık. Bizlere bu gururu yaşatan proje ekibimizi yürekten kutluyorum. Geleceğimizin mimarı gençleri daima ön planda tutan ve gelişimlerine katkı sunmamız için bizlere de yol açan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, Sancaktepe Belediyesi olarak gençlerimize desteği sürdüreceğimizi yineliyorum.”dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Genç Dostu Şehirler Sergisi'nde Çorum Belediyesi tarafından açılan standı da ziyaret etti.