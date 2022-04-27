Hemşehrimiz Van'a müdür oldu

Hemşehrimiz Arif Özsoy, yeni kararname ile Van Gençik ve Spor İl Müdürü oldu.

ARİF ÖZSOY KİMDİR?

1970 yılında Mecitözü / Çorum’da doğdu. Evli ve 4 çoçuk babası olan Arif Özsoy, İlk ve Ortaöğretimini Çorum’da tamamladı.

1998 yılında A.Ö.F. Sosyal Bilimler Fakültesinden, 2010 yılında ise A.Ö.F. İşletme Bölümünden mezun olan Özsoy, 1993-2005 Yılları arasında Diyanet İşleri Bakanlığında görev yaptı.

2005-2006 yıllarında Çorum Tapu Sicil Müdürlüğünde görev yapan Arif Özsoy, 2006-2011 yılları arasında Çorum Dernekler İl Müdürlüğünde görev yaptı.

2011-2013 yılları arasında Ağrı İbrahim Çeçen Fakültesinde Fakülte sekterliği, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 2013-2015 yılları arasında Sakarya Sabahattin Zaim Yurt Müdürlüğünde Yurt Müdürü olarak görev aldı.

2015 Yılında Sakarya KYK İl Müdürü olan Arif Özsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 16 Nisan 2019 tarihli kararnamesi ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve atanmıştır.