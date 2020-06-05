Hemşehrimiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hemşehrimiz Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

BEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Çorum'da 1960'ta dünyaya gelen Bekir Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir ve Çorum Hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin, sırasıyla Batman Gercüş, Kastamonu Küre, Aydın Çine hakimliği, Ağrı Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hakimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şahin, Yargıtay üyeliğine 2013'te seçildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 09:40