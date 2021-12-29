Hemşehrimize 2021 TÜBİTAK teşvik ödülü

M.BURAK YALÇIN

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında 2021 TÜBİTAK Teşvik Ödülü hemşehrimiz Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı’ya verildi. Seydi Ahmet Satıcı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende hemşehrimiz Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı da Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ödül aldı.

“Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında pozitif psikoloji, sosyal psikoloji, teknoloji bağımlılığı ve Covid-19’un psikolojik etkileriyle ilgili konulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle teşvik ödülü alan Satıcı’ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.