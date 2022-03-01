Hemşerimiz yeniden genel başkan seçildi

FATİH BATTAR
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Talip Geylan, 26-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Türk Eğitim-Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda güven tazeledi.
26-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Türk Eğitim-Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda Genel Başkan Talip Geylan yeniden başkan seçildi.
Genel Kurulda belirlenen mevcut yönetimde ise Genel Sekreter Haydar Urfalı, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan, Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kütük, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bayram oldu.