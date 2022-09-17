‘Hepimizin yeri doldurulabilir ama Cumhurbaşkanımızın yeri doldurulamaz’

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2023’te AK Parti’yi, Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar güçlü bir şekilde getirmek için çalışacaklarını belirterek, “Hepimizin yeri doldurabilir ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeri doldurulamaz” dedi.

‘BELEDİYE’DEKİ MEMURLAR 14 BİN 500 LİRA EK ÖDEME ALACAK’

Millet Bahçesi’ndeki sosyal tesislerde gerçekleşen Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı Temsilciler Toplantısında konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’ndeki memurların promosyonları ile ilgili Halkbank ile görüşme yaptıklarını belirterek, “Halbank’a devlet bankasısınız, ek protokol yapalım dedik. Siz bize farkı ödeyin, biz ihaleye çıkmayalım. Halkbank ödemeye devam etsin dedik. Bugün itibariyle ek protokol imzalanıyor. Toplam 22 bin lira gibi bir sözleşmeyi de onlarla yapıyoruz. Arada 7 bin 500 lira cezai işlemi var. Onu düşünce 14 bin 500 lira onların hesaplarına ek ödeme yapılacak bu ay inşallah” dedi.

‘ABD’YE, SİYONİZM’E RAĞMEN İHA, SİHA YAPAN BİR DEVLETİMİZ VAR’

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şangay Zirvesi’nde liderlerle bir araya geldiği fotoğrafıda yorumlayan Başkan Aşgın, şunları söyledi: “Bir de rahmetli eski bir başbakanımızın fotoğrafı vardı onu hatırlayın. İki fotoğraf herşeyi hatırlatıyor. ABD’ye, Siyonizm’e rağmen yapan SİHA, İHA yapan bir tek devlet var o da Türkiye. Kimin kafasına bir taş atsalar yönünü Türkiye’ye dönüyor.”

Konuşmasının son bölümündede seçimlere değinen Aşgın, şunları söyledi: “2024’de Halil İbrahim Aşgın’ın tekrar başkan olup olmamasın hiçbir önemi yok. Yeri doldurulabilir, daha iyi yapacak olanlar vardır, Allah onlarında yolunu açık etsin. İhtirasımız, hırsımız yok. Çorum’da bu işi hakkıyla, ahlakla, erdemle yaptığımızı düşünüyorum. 2024’de kimin başarılı olduğu önemli değil. Hepimizin yeri doldurabilir ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeri doldurulamaz arkadaşlar. Ne yapıp edip 2023’te AK Parti’yi, Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar güçlü bir şekilde getirmek."

‘KİM VEKİL ADAYI OLURSA O BİZE CUMHURBAŞKANIMIZIN EMANETİDİR’

Bazen şunları duyuyoruz, Cumhurbaşkanı’nda sıkıntı yokta ama vekiller şunlar bunlar. Cumhurbaşkanının altında imzanı olarak bize gelen vekil ismi bize Cumhurbaşkanının emanetidir, ona sahip çıkacağız.Varsa eleştiri yapabiliriz ama kol kırılı yen içinde kalır. Cumhurbaşkanımızın altında imzası olan kişinin arkasında durmak onurumuzdur, şerefimizdir.”

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022, 09:56