‘Her alanda kadınlara ihtiyaç var’

M.BURAK YALÇIN

Türkiye'nin ilk kadın subayı Tabip Dr. Ülkü Sema Aydın, "Askeriyede kadınlara ihtiyaç vardı. Öğretmen olabilir, doktor olabilir, geri hizmette kullanılabilir. Aslında her yerde kadınlara ihtiyaç var. Bugün biliyorsunuz Güneydoğu'da kadın astsubaylarımızı görüyoruz. Dolayısıyla geri hizmette çalışacak ve verimli olacak kadınlarımız vardır. " dedi.

Çorum Tabip Odası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle söyleşi programı düzenledi.

Dün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye konuşmacı olarak Türkiye'nin ilk kadın subayı Tabip Dr. Ülkü Sema Aydın katıldı.

Ankara Tıp Fakültesinde tıbbiye eğitimi alırken askeri personel olan babasından esinlenerek Askeri Harbiye'ye geçtiğini belirten Dr. Ülkü Sema Aydın, "Askeri Harbiye'den 1957 yılının şubat ayında ilk kadın subay olarak mezun oldum. Hem askeri doktor hem çocuk doktoru ve hem de ilk kadın subayım." dedi.

Mezun olduktan sonra sahra eğitimi için İzmir'deki bir kampa gönderildiğini anlatan Aydın, "Kamptaki tek kadın bendim ve beni hemşirelerin kaldığı koğuşa verdiler. Ben rütbeli bir doktordum ve bu beni çok kırmıştı. Kamptan sonra eğitim için Amerika'ya gittim. Oradaki sınıfta da tek kadın bendim." diye konuştu.

Görev süresince ABD, Fransa ve Almanya’da askeri görevler de bulunduğunu, Türkiye'de ise Genel Kurmay Başkanlığı dahil birçok askeri birlikte tabiplik yaptığını aktaran Aydın, "Dik başlı ve Hipokrat Yeminine sadık bir hekim olduğum için Erzincan'a tayin edildim. Ailevi nedenlerden dolayı Erzincan'a gidemediğim için istifa etmek zorunda kaldım. Kıdemli binbaşı rütbesindeyken istifa ederek ordudan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Aydın, kadın subaylığın askeri mevzuata uygun olmadığını belirterek, "Askeri mevzuat, kadın subaylarla hiçbir zaman uyuşmadı. Biz bunun için çok çalıştık ama muvaffak olamadık. Çalıştığım dönemde kadınların askerlikte de bir yerinin olduğunu ispat etmemiz gerekiyordu. Orduda kalan 34 kadın subay olarak avukatlarla iş birliği yaparak kadınları askeriyede istihdam edecek bir yasa tasarısı hazırladık. Askeriyede kadınlara ihtiyaç vardı. Öğretmen olabilir, doktor olabilir, geri hizmette kullanılabilir. Aslında her yerde kadınlara ihtiyaç var. Bugün biliyorsunuz Güneydoğu'da kadın astsubaylarımızı görüyoruz. Dolayısıyla geri hizmette çalışacak ve verimli olacak kadınlarımız vardır. Onlar için bir yasa tasarısı hazırladık ve Sabiha Gökçen'e götürdük. Durumumuzu anlattık ancak maalesef o zaman bize hiç yardımı olamadı."

Doktorluğun zor bir meslek olduğunun altını çizen Aydın, şunları kaydetti: "Doktorluk aynı zamanda kutsal bir meslektir. Öyle kutsal ki, karşınıza aldığınız hasta öyle mükemmel bir organizma ki, öyle güzel yaratılmış bir şey ki 24 saat dakik çalışıyor. Doktorlar olarak siz bunun karşısında bir hayranlık duyuyorsunuz. O halde doktorluk mesleği, Allah'a en yakın meslektir. Bunu unutmayın."

Program sonunda Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Çağatay Çağlar, Aydın’a plaket takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 17:38