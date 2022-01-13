MURAT ÇETİN

Yeni bir yapılanma süreci ile birlikte göreve başlayan Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Yasin Haboğlu ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Tuğçe Arlı gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü tebrik etti.

Haboğlu, Çorum’da her çocuğun kendileri için özel olduğuna işaret ederek, “Her çocuğumuza ulaşmak hedefindeyiz.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a yeni yapılanma süreci hakkında bilgi veren genç yönetici Yasin Haboğlu, Türkiye genelinde yaygın bir eğitim kurumu olarak saygın bir noktada hizmet verdiklerini, Çorumlular’ın gösterdiği ilgi ve teveccühe layık olarak Çorum’un evlatlarını geleceğe daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için çalıştıklarını anlattı.

BURSLULUK SINAVLARINA YOĞUN İLGİ

19 Şubat’ta ortaöğretim, 26 Şubat’ta da lise için bursluluk sınavları yapacaklarını ve şimdiden 1400 müracaat sayısına ulaştıklarını ve kayıtların devam ettiğini duyuran Haboğlu, şehirle bütünleşen, kucaklaşan bir eğitim kurumu olarak kendilerini şehrin bir dinamiği vasfında görerek Çorum’a eğitim alanı başta olmak üzere her alanda kazanım sağlama hedefiyle hizmetlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022, 19:05