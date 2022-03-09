Her gün dönerciden hakkını alıyor

EROL TAŞKAN

Her gün dönercinin önüne gelen Sarıkız isimli sevimli sokak köpeği, kendisine ikram edilen döneri afiyetle yiyerek gülümseyen gözlerle adeta teşekkür ediyor.

Saat Kulesi meydanında hizmet veren Kule Döner, uzun süredir işyerinin müdavimi olan sokak köpeğini hiç ihmal etmeden, her geçen gün artırdığı günlük istihkakını servis ediyor.

İşyerinin önünde gelerek gözünü döner ustasından ayırmadan tüm sevimli haliyle bakarak kuyruk sallayan dişi köpek, kendisine verilen döneri yedikten sonra, yeni kendince teşekkür eder hareketlerle işyerinin önünden ayrılıyor.

Kule Döner çalışanları, gayet uysal ve sevimli olan Sarıkız adını verdikleri sokak köpeğini çok sevdiklerini, her gün ikramda bulundukları Sarıkız’la aralarında derin bir duygusal bağ kurduklarını anlatıyor.

Çevreden gelip geçenlerin de takdir dolu gözlerle izlediği bu merhametli alışveriş ve derin dostluk, sokak hayvanları adına bir kez daha umut verirken, merhametli insanların varlığı da gurur verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 19:03