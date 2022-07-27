‘Her türlü işbirliğine hazırız’

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi ile kardeş üniversite protokolü imzalamak için Çorum’a gelen Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü Hayrat Kurmanbayev, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Aşgın ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ettiği Kazak Rektör’e, “Belediye olarak her türlü katkıya ve işbirliğine hazırız.” dedi.

Nur Mübarek Üniversitesi İslami araştırmalar Merkezi Müdürü Timur Nüsüphan ve Hitit Üniversitesi Dökümantasyon ve Kütüphane Daire Başkanı Ahmet Kamil Benli’nin de katıldığı ziyarette, karşılıklı sohbet eden Aşgın ve Kurmanbayev, Türkiye ve Kazakistan’ın tarihi bağları ve iki ülke arasındaki çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Misafir Rektör, Çorum’da karşılaştığı ilgi, samimiyet ve nazik ev sahipliğinin kendisini çok mutlu ederek, onurlandırdığını, kendisini evinde gibi hissettiğini aktararak, Çorum’un her zaman kendi gönlünde ve üniversitesi nezdinde kıymetli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.