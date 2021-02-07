‘Her zaman Çorumlu üreticilerin yanındayız’

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan başkanlığında yapılan toplantıda, Çorum tarımı ve hayvancılığı değerlendirildi.

Toplantıya, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, Çorum Yumurta Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Bülbül, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı katıldı.



Çorum Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Milletvekili Ceylan ve genel müdürler öncelikle Çorum’daki kuruluşların temsilcilerini dinleyerek bilgi sahibi oldular.

‘ÇORUM’UN BİRLİKTELİĞİNİ TAKDİR EDİYORUM’

Toplantıda konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Milletvekili Ceylan ile sürekli görüşerek, Çorum tarım ve hayvancılığı ile ilgili talepleri değerlendirdiklerini anlattı. Çorum'daki oda ve birlik başkanlarının çoğunu önceden tanıdığını ve Çorum tarımı ile ilgili heyecanlarını yakinen bildiğini dile getiren Ahmet Gürdal, bunun da Çorum tarımına pozitif yansıdığını belirterek, “Biz her zaman Çorum üreticisinin yanındayız. Çorum'un bu birlikteliğini takdir ediyorum” diye konuştu.

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ise Çorum'daki oda ve birliklerin birbirlerini güçlü bir şekilde desteklemelerini takdirle karşıladığını vurguladı. Bakanlık olarak Çorum'da bir çok örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erdurmuş, önümüzdeki günlerde Çorum'la ilgili yeni projeleri destekleme sözü verdi.

‘TARIMDA İMRENİLEN BİR İLİZ’

Birlik içerisinde organize bir şekilde hareket ederek Çorum'da tarım alanında birçok projeye imza attıklarını söyleyen Milletvekili Ceylan, “Oda ve birlik başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ortak paydamız Çorum diyerek fedakârca çalışıyorlar. Bu da Çorum'da tarım ve hayvancılık konusunda farkındalık yaratıyor. Bölgemizde diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında yaptığımız hizmetlerle imrenilen bir il halindeyiz. Yaptığımız bu çalışmalar ve hizmetler hiçbir zaman yeterli değil, milletimizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devan edeceğiz. İlimizde % 12.8’i sulanabilir arazimizi % 50’si sulanabilir hale getirdik. İnşallah % 70’ler % 80’ler gibi sulanabilir arazi yapmaya çalışıyoruz. Bizim arzumuz ve isteğimiz her zaman milletimiz ve çiftçimiz kazansın. Bunun için de var gücümüzle yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.